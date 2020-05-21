Аналитическая компания RNC Pharma и соцсеть Доктор на работе провели исследование и выяснили, насколько доступна медицинская помощь, не связанная с коронавирусной инфекцией, во время пандемии. Результаты оказались плачевными.

Аналитическая компания RNC Pharma и соцсеть "Доктор на работе" провели исследование и выяснили, насколько доступна медицинская помощь, не связанная с коронавирусной инфекцией, во время пандемии. Результаты оказались плачевными.Больше половины опрошенных врачей заявили, что в России снизилась доступность медицинской помощи из-за пандемии коронавируса. Сейчас все силы специалистов брошены на лечение зараженных пациентов. Это может привести к высокой смертности от других болезней, например, онкологических, пишет "".В стране наблюдается массовое перепрофилирование медицинских учреждений. Однако выбывающие мощности никто не компенсирует.Заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский заявил, что в настоящий момент снизилось число обследований, благодаря которым можно выявить рак на ранней стадии. Именно поэтому врачи ожидают массовое поступление пациентов с онкологическим заболеванием. Нагрузка на больницы вновь возрастет.Кроме того, по той же причине ухудшится здоровье тех людей, которые испытывают проблемы с работой сердца. Об этом пишет .21 Май 2020 в 12:43 PDTНо есть и другая сторона данной ситуации. Дело в том, что сейчас люди стараются не посещать лишний раз больницу, потому что боятся заразиться коронавирусом. Впоследствии они приходят уже с запущенным заболеванием, и поэтому врачи уже ничем не могут помочь. Таким наблюдением поделился завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрий Скрыпник.Эксперты говорят, что после окончания пандемии коронавируса медучреждения не смогут сразу вернуться к привычному ритму. На это понадобится время.