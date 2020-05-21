Причиной отзыва новых кроссоверов Volkswagen стали утечки масла.

Причиной отзыва новых кроссоверов Volkswagen стали утечки масла.Росстандарт сообщил о согласовании с ООО "Фольксваген Груп Рус" сервисного отзыва 1 099 кроссоверов Volkswagen Touareg, изготовленных в 2019 году, с VIN-кодами в разделе "Документы", где можно сверить свой автомобиль.Причина отзыва - возможность утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла.На всех машинах необходимо проверить дату производства трубки трансмиссионного масла. Если на наклейке указана дата, соответствующая периоду между 36/19 и 42/19 календарными неделями, трубка трансмиссионного масла будет заменена.Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. И дилеры марки сами свяжутся с владельцами автомобилей, подпадающих под отзыв.В России также отзывают новые BMW из-за ремней безопасности.