В Самаре горит большой склад с пластиком. Огнем охвачена территория 600 квадратных метров. Внутри одноэтажного здания горят пластмассовые изделия.

В Самаре горит большой склад с пластиком. Огнем охвачена территория 600 квадратных метров. Внутри одноэтажного здания горят пластмассовые изделия.Пожару уже присвоили повышенный ранг сложности. Кроме того, есть риск, что пламя может перекинуться на соседнее здание. Сейчас на месте работают пожарные. Информации о пострадавших нет, сообщает телеканал "Россия 24".