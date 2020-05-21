Чайная отрасль Сочи создаст единый бренд. Так, считают власти, есть возможность поддержать производителей. А продавать продукцию, в первую очередь, будут в туристических местах.

Чайная отрасль Сочи создаст единый бренд. Так, считают власти, есть возможность поддержать производителей. А продавать продукцию, в первую очередь, будут в туристических местах.Как напоминает ГТРК "Кубань", три года назад большое количество чайных плантаций начали восстанавливать. Порядка 125 гектаров сейчас на балансе "Солохаульского чая", еще около девяти гектаров реконструируют, рассказал глава курорта Алексей Копайгородский.Директор предприятия "Солохаульский чай" Ирина Гордиенко отметила: "У нас в чайной отрасли работают целые династии. И для нас важно сохранять производство местного чая. Работаем над новыми сортами, кроме этого, производим несколько сортов меда и фундук".Отметим, что на курорте производством чая занимаются в общей сложности 7 компаний. Более 420 гектаров земли готовы к перезакладке чайных плантаций.