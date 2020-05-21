В верхней палате парламента РФ предложили законодательно закрепить понятие самоизоляция, определить порядок введения такого режима и полномочия регионов в этой сфере. Соответствующую инициативу выдвинул комитет Совета Федерации по конституционному законодательству.

В верхней палате парламента РФ предложили законодательно закрепить понятие "самоизоляция", определить порядок введения такого режима и полномочия регионов в этой сфере. Соответствующую инициативу выдвинул комитет Совета Федерации по конституционному законодательству.Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова пояснила, что нужно установить "правила игры" на случай, если в будущем еще придется принимать меры, аналогичные тем, что потребовались в период эпидемии коронавируса."В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян, – цитирует сенатора РИА Новости. – Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы".Уточняется, что положениями о самоизоляции может быть дополнен закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".По данным на 21 мая, в России зафиксировано почти 309 тысяч случаев заражения коронавирусом. Впрочем, суточный прирост заболеваемости снижается. Впервые с начала эпидемии COVID-19 число тех, кто выздоровел за сутки, превысило число заболевших.20 мая, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о подготовке национального плана по выходу из кризисной ситуации с коронавирусом. По ее словам, в ближайшее время 17 российских регионов смогут перейти на поэтапное снятие ограничений, введенных из-за COVID-19.