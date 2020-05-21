ЧП в уфимском COVID-госпитале. Там покончила с собой пациентка, передает ГТРК Башкортостан. Трагедия произошла накануне вечером, 20 мая.

ЧП в уфимском COVID-госпитале. Там покончила с собой пациентка, передает ГТРК "Башкортостан". Трагедия произошла накануне вечером, 20 мая.Как уточнили в Минздраве республики, женщина была госпитализирована с подозрением на COVID-19 в городскую больницу №18 в Уфе. Сейчас она функционирует как госпиталь для больных с COVID-19. Диагноз коронавирус у 69-летней женщины диагностирован не был.Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием деталей ситуации. Пока причины, по которой пациентка могла решиться на такой поступок, неизвестны.По данным оперштаба, в Башкортостане зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в республике зарегстрировано 2335 заболевших. Выздоровело 714 человек.