Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» проводится в преддверии Международного дня защиты детей...

Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» проводится в преддверии Международного дня защиты детей. В этом году, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, данный проект реализуется дистанционно.Сотрудниками Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве совместно с комиссией из представителей Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве: Т.Л. Косаревич, В.В. Бреевым, Ю.А. Шарковичем и Е.В. Халиповой проведен отборочный этап Всероссийского конкурса, на котором были выбраны 3 лучшие тематические работы детей сотрудников московской полиции, а именно:- Саламатина Таня, 6 лет (УВД по ЗелАО);- Диденко Аркадий, 9 лет (УВД по ЦАО);- Абрамова Вера, 6 лет (УВД на ММ).Электронное изображение творческой работы Саламатиной Татьяны направлено в МВД России для участия в онлайн-голосовании на федеральном уровне.«Дети сотрудников органов внутренних дел с большим удовольствием принимают участие в конкурсе, который ежегодно проводит Общественный совет при МВД России. В этом году, несмотря на непростую ситуацию, ребята подготовили много разнообразных творческих работ, которые свидетельствуют об их большом интересе к этому мероприятию», – отметило жюри конкурса.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве