Первая партия призывников отправилась из Ростовской области в Вооруженные силы России. Как сообщает ГТРК Дон-ТР, сегодня к месту прохождения службы направили группу из 22 новобранцев.

Первая партия призывников отправилась из Ростовской области в Вооруженные силы России. Как сообщает ГТРК "Дон-ТР", сегодня к месту прохождения службы направили группу из 22 новобранцев.Как известно, в этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией численность каждой группы решено было сократить. В этот весенний призыв всем молодым людям трижды делают тесты на COVID-19. Сначала анализ на наличие инфекции новобранцы сдали перед прибытием на областной пункт Батайска, затем — во время сбора. Наконец, третий тест ждет их на месте несения службы.Напоминаем, в этом году призыв начался позже обычного. Всего Ростовская область отправит в армию 4300 юношей.