21.05.2020

2020-05-21 12:35:05

Владимирцы пожаловались на сроки проведения анализов на коронавирус

Жители Владимирской области жалуются, что им очень долго приходится ждать результатов теста на корнавирус. На вестийный номер в WhatsApp 8-919-019-62-62 пришло сообщение от женщины, в котором она сообщила, что её муж уже три недели ждет результат.

Как долго должны делаться анализы на COVID-19? И каков механизм обратной связи с протестированными? С этими вопросами «Вести» обратились в департамент здравоохранения. И сегодня нам пришел ответ на запрос.

«В первую очередь анализы проводятся пациентам с подозрением на COVID-19, имеющим клинические проявления заболевания. В соответствии с клиническими рекомендациями исследования на COVID-19 должны проводиться в течение 2-4 дней.

Департамент здравоохранения и управление Роспотребнадзора по Владимирской области предпринимают необходимые меры по увеличению мощностей клинико-диагностических служб

По данным Роспотребнадзора на 18 мая, объем тестирования во Владимирской области составляет более 97 на 100 тысяч населения, что является высоким показателем по сравнению с нормативами.

Согласно совместному приказу департамента здравоохранения и Роспотребнадзора от 7 мая лабораторные исследования на COVID-19 больше не требуют дополнительного подтверждения в Роспотребнадзоре, что ускорило выдачу результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию».