Пострадали пять человек

Вечером 20 мая во Владимире на улице Большой Нижегородской произошла авария с участием автобуса и пяти автомобилей, в результате которого пострадали 4 пассажира автобуса и водитель «БМВ».По информации УМВД России по Владимирской области, 29-летний водитель автобуса превысил безопасную скорость движения и врезался в остановившийся на трассе «БМВ», из-за чего тот столкнулся с впереди стоящими автомобилями: «Шкода», «Шевроле», «Рено» и «Лада Гранта».К медикам за помощью обратились четверо пассажиров автобуса и водитель «БМВ». Сотрудники ГИБДД устанавливают причины, а также виновников происшествия.