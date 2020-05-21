21.05.2020

2020-05-21 00:25:03

Во Владимире тушили пожар в частном жилом доме

Возгорание в частном жилом доме ликвидировали владимирские пожарные.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме №99 по улице Большой Нижегородской поступило в 18.42 в среду, 20 мая. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. К ликвидации последствий пожара привлекались 8 единиц техники, 24 человека, в том числе от МЧС 7 единиц техники, 21 человек.