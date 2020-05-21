Для этого необходимо, чтобы в регионе были соблюдены три критерия Роспотребнадзора

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обсудил с руководителями крупнейших региональных торговых центров возможные сроки их открытия, а также меры их поддержки в условиях борьбы с коронавирусом.Как и ранее, всё во многом зависит от того, насколько внимательно жители региона соблюдают меры безопасности для своего здоровья. Глава региона подчеркнул, что все хотят, как можно скорее вернуться к нормальной жизни, однако для того, чтобы торговые центры нормально заработали, необходимо, чтобы было соблюдено ещё несколько условий.Решение об открытии ТЦ будет принимать Роспотребнадзор, основываясь на ключевых факторах:Коэффициент распространения инфекции должен снизиться до 0,5.В больницах должно быть свободно не менее 50% коек для пациентов с коронавирусом.Ежедневно на COVID-19 должно проверяться не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.На данный момент по двум из трёх критериев Владимирская область преуспевает, хоть уровень распространения заболевания остаётся высок. Однако для принятия такого важного решения, необходимо, чтобы были соблюдены все условия.Руководители ТЦ в свою очередь заявили, что готовы открыться «хоть сейчас», соблюдая все установленные меры предосторожности. Губернатор, подытоживая собрание, поручил ведомствам проработать регламент работы ТЦ, включающий в себя все меры предосторожности:«Мы должны учесть все нюансы и быть готовыми для запуска торговых центров, как только будет принято такое решение», – поставил задачу глава региона.