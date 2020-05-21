21.05.2020

2020-05-21 12:15:06

Во Владимирской области утверждены стимулирующие выплаты для соцработников

Во Владимирской области установлены размеры выплат работникам государственных учреждений социального обслуживания, которые с 27 апреля переведены на закрытый круглосуточный режим работы с проживанием работников в учреждении. На это в федеральном бюджете предусмотрено около 56 млн. рублей.

Напомним, что в регионе в закрытый круглосуточный режим работы переведены 27 стационарных организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 8 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В них проживают 3,8 тыс. человек. Численность работников этих организаций составляет 2,7 тыс. человек.

По информации пресс-службы белого дома, сотрудники получат стимулирующие выплаты за работу в течение одной смены длительностью 14 календарных дней в размере:

– врачам в случае выявления в организации или отделении COVID-19 – 60 тыс. рублей, если новая коронавирусная инфекция не будет выявлена – 40 тыс. рублей;

– среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицинским сёстрам по массажу, медицинским сёстрам процедурной, медицинским сёстрам по физиотерапии, старшим медицинским сёстрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно;

– социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьёй, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-организаторам, административно-управленческому персоналу при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно;

– младшему медицинскому персоналу, в том числе сёстрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по уходу) при тех же условиях – 20 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно;

– техническому персоналу и персоналу, занятому на иных должностях, при тех же условиях – 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

Напомним, что работникам государственных учреждений социального обслуживания региона за работу в течение двухнедельной смены в закрытом круглосуточном режиме также предусмотрена надбавка за особые условия труда и дополнительную нагрузку в размере 20 тыс. рублей из средств областного бюджета.