Больше всего инфицированных - во Владимире

К 21 мая во Владимирской области лабораторно подтвердились 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе уже 2043 заражённых COVID-19.По данным регионального управление Роспотребнадзора, 24 новых заболевших было выявлено в городе Владимире, 13 – в Петушинском районе, 10 – в Александровском, 2 – в Ковровском, Кольчугинском и Суздальском районах и по одному в Муроме, Судогодском, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах.Таким образом, больше всего заболевших остаётся в городе Владимире, тогда как меньше всего – в Красной Горбатке:401 – во Владимире;318 – в Петушинском;280 – в Гусь-Хрустальном;201 – в Александровском;185 – в Ковровском;174 – в Муромском;102 – в Кольчугинском;66 – в Судогодском;65 – в Собинском;57 – в Киржачском;53 – в Юрьев-Польском;33 – в Меленковском;33 – в Камешково;28 – в Вязниках;27 – в Суздальском;7 – в Радужном;7 – в Селивановском;6 – в Гороховецком.