21.05.2020

2020-05-21 07:40:04

Во Владимирской области за сутки поймали 16 пьяных водителей

За 3 месяца текущего года сотрудниками Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением составлено 1123 административных материала за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 103 водителя совершили правонарушение повторно и будут привлечены к уголовной ответственности.

За сутки сотрудниками ГИБДД на территории региона выявлено 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае управления автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за указанное деяние, - лишение свободы на срок до двух лет.