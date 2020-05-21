Для оперативного законодательного обеспечения инициатив президента по поддержке граждан и бизнеса нижняя палата будет заседать каждую неделю. О графике работе парламентариев рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Для оперативного законодательного обеспечения инициатив президента по поддержке граждан и бизнеса нижняя палата будет заседать каждую неделю. О графике работе парламентариев рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Принимаемые главой государства решения о поддержке граждан и предприятий малого и среднего бизнеса должны быть законодательно обеспечены, поэтому парламентарии единогласно выступили за еженедельные пленарные заседания, отметил Володин. В ближайшее время их планируется провести 22, 27 и 28 мая, уточнил спикер.22 мая депутаты рассмотрет в заключительном, третьем чтении законопроект об урегулировании отношений арендаторов и арендодателей. В этот же день во втором чтении продолжится обсуждение поправок в Налоговый кодекс о льготах в условиях эпидемии коронавируса. По данной инициативе есть консенсус, подчеркнул Володин.Также будет реализована инициатива президента об увеличения в два раза пособия на ребенка до полутора лет. "Это будет распространено как на неработающее население, так и на работающих мамочек", – сказал Володин, уточнив, что закон вступит в силу 1 июня.Спикер дал поручение коллегам-парламентариям взять на контроль исполнение поручений президента в своих избирательных округах. Прежде всего это касается доплат врачам, указал Володин. Ситуацию, когда многие медики так и не получили положенных средств, председатель нижней палаты назвал вопиющей."Получается, президент это увидел раньше и отреагировал на это, чем мэры, губернаторы, депутаты региональных парламентов, депутаты Государственной Думы. Это недопустимо", – резюмировал Володин.Напомним, что на пленарном заседании 21 мая Госдума продолжила рассмотрение инициатив президента по поддержке граждан и бизнеса. об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком, о поддержке туристической отрасли, о защите арендаторов, а также поправки в Налоговый кодекс.