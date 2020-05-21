21.05.2020

2020-05-21 09:55:03

Волонтеры помогли сельскому учителю наладить связь с учениками

Учиться удаленно трудно даже в крупных городах, а что происходит в селах? Что делать, если нет компьютера? На помощь приходят активисты ОНФ и волонтеры. Специальный компьютер для онлайн-обучения они передали учителю из Вязниковского района.

Елена Киргизова работает за троих. Она преподает химию, биологию, географию и спецдисциплины для 250 студентов из самых удаленных уголков Вязниковского района. Среди ее подопечных - даже воспитанники коррекционных школ. Нагрузка громадная, признается учитель. Систему электронно-дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса пришлось осваивать самостоятельно. Наладить контакт с учениками с помощью соцсетей и электронной почты бывает трудно. Технические возможности в поселке Никологоры оставляют желать лучшего.

Елена Киргизова, преподаватель Никологорского аграрно-промышленного колледжа: «Не хватает, нет допустим у кого-то ноутбука, нет у кого-то телефона, у кого-то что-то сломалось, нет выхода элементарно в Интернет то есть, здесь есть свои сложности, есть трудности приходится помогать ребятам».

Акция «МногоДарю» Общероссийского народного фронта направлена на поддержку учащихся в режиме онлайн. Сейчас многие семьи оказались в тяжелой ситуации из-за перехода на дистанционное обучение. Далеко не у каждого ребенка или учителя в сельской местности есть компьютер, поэтому активисты ОНФ и решили помочь. В 33 регионе благодаря этому проекту уже 10 семей получили компьютеры, и это только начало, говорят общественники.

Галина Мизелева, сопредседатель регионального отделения ОНФ: «Учителя остаются в своих квартирах, дети остаются в своих домах, не всегда хватает техники, не всегда хватает возможностей поэтому ОНФ объявил такую акцию. Обратился к людям, которые могли бы подарить технику учителям детям семьям для того чтобы они могла продолжать процесс обучения».

Андрей Аверьянов на призыв ОНФ откликнулся первым. Альтернатива дорогостоящему компьютеру у него появилась сразу. По словам Андрея, комплексы дистанционного обучения начали применять еще в банковской сфере 5 лет назад и они идеально подошли для удаленки. Главные преимущества таких машин - надежность и небольшая цена.

Андрей Аверьянов, волонтер: «Компьютер, который самостоятельно не работает. Работает только через Интернет, у него тоже есть клавиатура, мышь, монитор и веб-камера, все как положено, но который должен прицепится к какому-то серверу, как раз то, чем сейчас все и занимаются ведь проблема отдельного системного блока в чем, там очень много чего ломается».

В ОНФ примут любую компьютерную технику, но в рабочем состоянии. Планшеты, ноутбуки и мониторы можно передать по адресу Владимир, Электроприборовский проезд,2а или позвонив по телефону 44-74-07. Активисты благодарны всем кто откликнулся. Возможность получить образование в период пандемии должен иметь каждый ребенок вне зависимости от своего социального статуса и места жительства.

Александр Сыпченко, Александр Голубев

«Вести-Владимир»