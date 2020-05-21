Жители Воронежской области стали свидетелями редкого для наших широт природного явления – водяного смерча. Необычный вихрь заметили над водохранилищем в Нововоронеже накануне, 20 мая. Пользователи выложили в сеть фото и видео природной стихии.

Жители Воронежской области стали свидетелями редкого для наших широт природного явления – водяного смерча. Необычный вихрь заметили над водохранилищем в Нововоронеже накануне, 20 мая. Пользователи выложили в сеть фото и видео природной стихии.Специалист регионального гидрометцентра рассказал "Вестям Воронеж", что водяной смерч, поднявшийся на водой накануне, для региона явление редкое. Он образуется, когда от кучевого дождевого облака к поверхности большого водоема опускается обычный смерч. Но такой вихрь гораздо слабее обычного, поэтому не представляет большой опасности."Над поверхностью воронежских водоемов водяной вихрь редко, но замечали. Я и сам видел. Он образуется, когда приближается холодный циклон и шквалистый ветер. Подобное явление, кстати, можно увидеть и в поле, в жаркую погоду. Однако, как правило, водяной вихрь рождается в тропиках", — заключил синоптик.