Коронавирус не отпускает: свежие данные по внешней торговле Японии за апрель оказались даже хуже, чем мартовские. Надежды на восстановление улетучиваются.

Коронавирус не отпускает: свежие данные по внешней торговле Японии за апрель оказались даже хуже, чем мартовские. Экспорт – ключевой показатель для центрального банка – рухнул почти на 22% – вдвое сильнее, чем в предыдущем месяце, и это самое сильное падение с момента кризиса 2008 года. Импорт сократился более чем на 7% — также сильнее, чем в марте, правда, чуть лучше ожиданий.Но на этом тревожные новости из Азии не заканчиваются. Апрель все же был одним из самых тяжелых месяцев для мировой экономики, надежды возлагались на улучшение в мае. Но статистика из Южной Кореи говорит, что оптимизм многих экономистов оказался преждевременным: экспорт за первые 20 дней этого месяца в годовом выражении рухнул более чем на 20%. И хотя падение не такое сильное, как в апреле, цифры явно не отражают отскока и указывают скорее на рецессию.Реакция рынков была не слишком сильной, хотя фьючерсы на американские индексы ушли в минус почти на 1%. Впрочем, стоит сказать, что трейдеры сейчас не слишком обращают внимание на макроэкономическую статистику, да и фундаментальные факторы в целом.Ликвидность – главная причина роста стоимости активов, во всяком случае пока.