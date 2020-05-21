Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус Титаника, затонувшего в апреле 1912 года. Спустя 100 лет после трагедии, которая унесла жизнь более полутора тысяч человек, лайнер попал под охрану ЮНЕСКО.

Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года. Спустя 100 лет после трагедии, которая унесла жизнь более полутора тысяч человек, лайнер попал под охрану ЮНЕСКО.Разрешение на вскрытие корпуса получила компания RMS Titanic, занимающаяся подъемом затонувших судов. В первую очередь действия проведут с целью изъятия беспроводного телеграфа фирмы Marconi. Именно с этого радиопередатчика был подан сигнал бедствия. Предполагается, что устройство прольет свет на некоторые детали крушения, сообщает The Washington Post. Например, остается загадкой, почему корабль пропустил предупреждающие сообщения о приближающемся айсберге.Затонувший лайнер за все время исследователи осматривали лишь снаружи. RMS Titanic на протяжении тридцати лет поднимала на поверхность артефакты с лайнера. Судья Ребекка Бич Смит отметила, что радиопередатчик имеет историческую и научную ценность. Если его не извлечь, телеграф может навечно потеряться под обломками корабля.