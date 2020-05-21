Из-за эпидемии коронавируса и связанного с этим перепрофилирования медицинских учреждений ситуация с доступностью медицинской помощи для людей с другими заболеваниями значительно ухудшилась. Врачи опасаются, что приостановка планового лечения приведет к резкому росту смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет газета Известия.

Из-за эпидемии коронавируса и связанного с этим перепрофилирования медицинских учреждений ситуация с доступностью медицинской помощи для людей с другими заболеваниями значительно ухудшилась. Врачи опасаются, что приостановка планового лечения приведет к резкому росту смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет газета "Известия".Согласно опросу, проведенному аналитической компании RNC Pharma и соцсетью "Доктор на работе", 52% респондентов отметили серьезное снижение доступности врачебной помощи, а еще 40% медиков уверены, что ситуация в этой области уже близка к критической. Особенно это касается Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.На работу с зараженными COVID-19 сегодня перепрофилируются даже онкологические центры. Нагрузка на оставшиеся медучреждения этого профиля сильно возрастает, в итоге часть операций приходится отменять. Приостановлены и обследования людей с подозрением на рак."Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями", — считает заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский.В кардиологии сложилась другая ситуация — люди настолько боятся попасть в больницу и заразиться там коронавирусом, что обращаются к врачам очень поздно, когда помочь уже практически невозможно."Известно, что от инфаркта миокарда умирает каждый третий из не обратившихся к врачу пациентов. Статистику мы еще не подводили, но предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти", — пояснил завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрий Скрыпник.В Минздраве РФ ситуацию оперативно не прокомментировали. А в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга журналистам подтвердили, что прием плановых пациентов действительно приостановлен до распоряжения санитарного врача. Перепрофилирование медучреждений под прием коронавирусных больных продолжается.