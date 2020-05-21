Полина Гагарина не отдаст мужу то, что заработала во время брака. Скандального бракоразводного процесса, очевидно, не будет.

Полина Гагарина не отдаст мужу то, что заработала во время брака. Скандального бракоразводного процесса, очевидно, не будет.На днях поклонники Полины Гагариной узнали шокирующую новость – певица разводится со своим избранником Дмитрием Исхаковым. Пара была в браке шесть лет. За это время у супругов появилась недвижимость и различные сбережения.Но ничего из этого не достанется Дмитрию. С самого начала был заключен договор, согласно которому, все, что имеет и приобретает Полина, остается лишь ее собственностью.По последним данным журнала Forbes Гагарина заработала 377 миллионов рублей в год. Эксперты оценили, что один рекламный контракт певицы стоит около 14 миллионов, а заказное выступление – 3,5 миллионов.Во владении знаменитости – квартира площадью в 137 квадратным метров в центре Москвы и загородный дом. Кроме того, с прошлого года идет строительство еще одного жилья, более просторного.18 Май 2020 в 4:47 PDTДмитрий зарабатывал в 100 раз меньше супруги, а значит, просто не мог постоянно помогать с покупкой недвижимости. Несмотря на то, что Исхаков – востребованный фотограф, в месяц он мог заработать лишь 300-400 тысяч рублей. Последнее время он также являлся гендиректором компании, которая занимается организацией концертов Полины. Однако недавно покинул этот пост.Напомним, у Гагариной и Исхакова есть общий ребенок – 3-летняя дочь Мия. Также у певицы есть сын от брака с актером Петром Кисловым – 12-летний Андрей.