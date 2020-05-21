Банк ВТБ зафиксировал снижение на 36% заявок по предоставлению кредитных каникул, следует из пресс-релиза банка.

Банк ВТБ зафиксировал снижение на 36% заявок по предоставлению кредитных каникул, следует из пресс-релиза банка.В первые дни начала программы с 1 по 15 апреля в ВТБ поступило 87 тысяч обращений клиентов за кредитными каникулами, но с 1 по 15 мая только 55 тысяч. Снижается количество обращений на предоставление отсрочки по автокредитам и ипотеке.В целом ВТБ одобрил около 200 тыс. заявок на кредитные каникулы суммой 170 миллиардов руб. (90% от всех поступивших заявок).Подать заявку на шестимесячные каникулы могут граждане, которые потеряли до 30% своего дохода. Отсрочка в выплате по потребительским кредитам может быть предоставлена на сумму до 250 тысяч рублей, по кредитным картам — на сумму до 100 тысяч рублей. По автокредитам лимит составляет 600 тысяч рублей.Правительство увеличило размер ипотечного кредита, по которому заемщик может получить кредитные каникулы. В частности, лимит для регионов повышен с 1,5 миллиона руб. до 2 миллионов руб., для Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 3 миллионов руб., для Москвы — до 4,5 миллиона руб. По данным Банка России, повышение лимита ипотечного кредита позволило увеличить долю заемщиков, имеющих право обратиться за кредитными каникулами, с 49% до 75%.Российские банки к 8 мая получили 1,4 миллиона заявок от граждан на реструктуризацию кредитов, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в эфире телеканала "Россия 24". Число заявок и их одобрение растут, уточнила она. С 22 апреля количество заявок выросло на 400 тысяч. Банки чаще одобряют заявки на кредитные каникулы по ипотеке — они составляет 80%. "Ниже всего процент одобрения по автокредитам — около 20%", — сообщила Набиуллина.Основными причинами отказа послужили превышение лимита кредита, установленного правительством, или отсутствие факта снижения дохода гражданина на 30%, как это предусмотрено законом. В таких случаях ЦБ советует банкам предложить заемщику собственную программу реструктуризации.