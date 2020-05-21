21.05.2020

2020-05-21 09:50:09

За сгоревшие дома в Меленковском районе ответит чиновник

За десять домов, сгоревших на пожаре в деревне Анохино Меленковского района, ответит глава муниципального образования Ляховское. Он обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности. Районная прокуратура инициировала в отношении чиновника административное производство.

Правоохранители посчитали недостаточным количество средств пожаротушения - в деревне были только мотопомпа и ранцевый огнетушитель. Также выяснилось, что опашка населенного пункта не проводилась, из-за неисправности муниципального ЗИЛа, а население о противопожарных мерах не информировалось. Напомним, пожар произошел 26 марта, за несколько часов в Анохино сгорело десять жилых домов. К счастью, никто из жильцов не погиб.