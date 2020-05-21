Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факт нарушения подозреваемым миграционного законодательства был выявлен в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Александровскому району.Установлено, что в период с 6 по 10 марта 2020 года молодой человек направил в территориальный отдел по вопросам миграции пять уведомлений о прибытии уроженцев Средней Азии с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у местного жителя изначально не было.Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние, - лишение свободы на срок до трех лет.Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.