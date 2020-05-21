Жители Алтайского края смогут сдать тест на антитела к COVID-19. На данном этапе исследование платное. Делают его пока только в одной барнаульской клинике Барнаула, уточняет ГТРК Алтай. Процедура полезна, прежде всего, для тех, кто недавно болел ОРВИ и теперь хочет узнать: был ли это новый вирус?

Жители Алтайского края смогут сдать тест на антитела к COVID-19. На данном этапе исследование платное. Делают его пока только в одной барнаульской клинике Барнаула, уточняет ГТРК "Алтай".Процедура полезна, прежде всего, для тех, кто недавно болел ОРВИ и теперь хочет узнать: был ли это новый вирус? Когда могла произойти предполагаемая встреча с инфекцией, неважно, отмечают врачи. В любом случае антитела в организме сохраняются долго. Сам анализ допускает минимальную погрешность — 2-3%, вся манипуляция полностью автоматизирована, уточнил Виктор Гудяк, генеральный директор лаборатории. Перед приходом жителей просят два-три часа не есть и не курить.После взятия анализа кровь везут в столицу. Лаборатория "Хеликс" в Барнауле стала первой в России, где исследуют кровь на наличие иммуноглобулина G, это и есть антитела к COVID-19. Сейчас здесь отечественные тест-системы, но скоро ожидается появление итальянской. Она сможет назвать количество антител, то есть надежность иммунного ответа.Между тем, накануне в Барнауле появился еще один обсерватор, причем вынужденный. Его пришлось открыть прямо в общежитии медуниверситета, где у одного из студентов был обнаружен COVID-19. 200 контактировавших с ним соседей сдали тест, у 11 он оказался положительным. Сейчас заболевшие госпитализированы. В общежитии на самоизоляции — все остальные студенты вместе с персоналом.Также на карантин пришлось закрыть краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. 25 ее сотрудников заразились коронавирусом.