21.05.2020

2020-05-21 15:50:03

Жители двух районов Владимира останутся без горячей воды еще на три дня

В среду, 20 мая Владимирский филиал «Т Плюс» завершил первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей в Октябрьском и Ленинском районах города.

В ходе испытания трубопроводов на прочность повышенным давлением были выявлены участки, требующие неотложного ремонта. В связи с этим ограничение подачи горячего водоснабжения в жилые дома и другие объекты продлено до 24 мая. Сообщили в пресс-службе компании.

Для оперативного восстановления горячего водоснабжения ремонтные работы ведутся круглосуточно.

Владимирский филиал «Т Плюс» приносит извинения жителям за доставленные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам, выполняемым для подготовки системы теплоснабжения города к зиме.

Список адресов, находящихся в зоне отключения:

проспект Строителей 13б, 13г, 13д, 15б, 17, 19, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28в, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 32а, 32в, 34а;

улица Чернышевского 76

улица Лакина 129, 129а, 129б, 129в, 129г, 131, 133, 133а, 135, 137, 137а, 137б, 139, 139а, 139б

улица Университетская 8, 8а, 12

Перекопский военный городок 33

улица Лакина 139в, 139д, 141, 141а, 141б, 141в, 141г, 143, 143а, 147а, 147б, проспект Строителей 34, 34б, 34в, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 44б, 44г