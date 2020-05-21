Раскрыть преступление помогла фотография, размещенная на заставке устройства.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. (кража с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия установлено, что в феврале текущего года обвиняемый похитил мобильный телефон, оставленный потерпевшей без присмотра, пока находился в гостях у знакомых. Похищенное имущество фигурант продал. Гражданин, купивший у обвиняемого мобильный телефон, обратил внимание, что на заставке изображена собака, принадлежащая его знакомой. Сообщив женщине об этом, мужчина узнал, что купленный им телефон ранее был похищен. По факту кражи собственница устройства немедленно обратилась в полицию.Свою вину фигурант признал полностью. Преступлением причинен материальный ущерб в размере 8000 рублей, который возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.