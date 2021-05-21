Пресс-служба правительственной армии ЦАР (FACA) выпустила коммюнике, в котором заявила об успешной операции по зачистке военной базы чадских наемников на границе двух государств.

Пресс-служба правительственной армии ЦАР (FACA) выпустила коммюнике, в котором заявила об успешной операции по зачистке военной базы чадских наемников на границе двух государств.В документе говорится, что разведывательная операция была проведена 11 мая между населенными пунктами Батангафо и Белонхо. В рамках проводимых мероприятий была обнаружена военная база вооруженных группировок, на которой производилось обучение вновь прибывших из Чада радикалов ведению боевых действий и установке мин.Наступление FACA вызвало ответную реакцию боевиков. Они открыли огонь по центральноафриканским военнослужащим. Итогом наступления стало полное уничтожение базы. В ходе операции были конфискованы вооружение, боеприпасы, средства связи и различное оборудование, которое использовалось наемниками.Правительственные силы в коммюнике заявляют, что усилия по обеспечению безопасности границ ЦАР будут удвоены, чтобы обеспечить безопасность населения и не допустить проникновения в республику радикальных элементов. Генштаб FACA проинформировал местных жителей о том, что в настоящее время военнослужащие работают на всей территории страны для восстановления мира во всех городах республики.Известно, что консультативную помощь армии ЦАР оказывают российские инструкторы, которых западные СМИ упорно связывают с «ЧВК Вагнера»*. За более чем два года присутствия россиян в республике им удалось превратить FACA из разрозненных подразделений в боеспособную армию, которая смогла освободить от боевиков уже 95% территории ЦАР.Радикалы из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC, конгломерат вооруженных группировок под руководством экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе) попытались свергнуть законную власть в республике накануне президентских выборов в декабре 2020 года. Они организовали наступление на столицу — Банги. Однако планам боевиков не удалось сбыться. Подготовленные российскими специалистами военнослужащие FACA смогли отбросить радикалов от столицы и в конечном итоге за несколько месяцев разгромить конгломерат группировок, поддерживаемый извне.* – «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.