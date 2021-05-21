Автоматический доступ к электронной медицинской карте позволяет сразу начать следить за здоровьем со смартфона.

Автоматический доступ к электронной медицинской карте позволяет сразу начать следить за здоровьем со смартфона.Число новых пользователей электронной медицинской карты (ЭМЦК) увеличилось в два раза после запуска автоматического доступа к ней. Раньше было необходимо ждать проверки заявки почти неделю, сейчас процесс авторизации стал намного проще: для тех, у кого есть учетная запись на mos.ru, идентификация происходит автоматически.Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за прошедший месяц ЭМК стали пользоваться еще 250 тысяч москвичей. Тем, кто хочет владеть электронной медкартой, но имеет неполную учетную запись на mos.ru, нужно повысить ее статус.Для этого необходимо подтвердить аккаунт на портале gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID. Также можно прийти в любой центр госуслуг "Мои документы", предъявить паспорт и заполнить заявление, указав номер СНИЛС.Подать заявку на предоставление доступа к своей ЭМК и карте ребенка можно на mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для этого нужно иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и быть старше 15 лет. Если учебная запись стандартная, услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней, а если полная — в тот же день.Ранее , что электронной медицинской картой за последний год воспользовались 2,3 миллиона москвичей, а после запуска автоматического доступа ей смогут пользоваться более 40% горожан.