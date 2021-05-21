Она сменит на этом посту Геннадия Прохорычева.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили Юлию Раснянскую на посту уполномоченного по правам ребёнка в регионе. Сегодня, 21 мая, состоялось очередное заседание облпарламента, где народные избранники рассмотрели её кандидатуру. Она, кстати, оказалась единственной.В своём выступлении Юлия Раснянская сказала, что разделяет традиционные семейные ценности, а разводы и аборты назвала главными проблемами. По её мнению, в обществе нередко возникают проблемы в общении между детьми и учителями, а также в детских коллективах.«Образование должно осуществляться в очном формате, а если это невозможно, то процесс должен быть под тщательным контролем. Кружки и секции в школах должны работать до 21:00, чтобы у ребят была возможность развиваться», - подчеркнула она.Также соискательница дала очень высокую оценку работе своего предшественника Геннадия Прохорычева.В результате голосования за утверждение Юлии Раснянской проголосовали 25 депутатов, против"- 2, ещё четверо - воздержались.Напомним, что ранее уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова известила председателя Заксобрания Владимирской области Владимира Киселёва о согласовании на должность Уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области.Напомним, что на пост омбудсмена женщину выдвинул депутат Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов.Юлия Раснянская родилась в Меленках. Окончила Владимирский государственный педагогический университет по специальности «История и английский язык», а также имеет диплом РАНХиГС. Воспитывает двоих детей. На данный момент Юлия Александровна является начальником отдела Заксобрания по взаимодействию с общественными организациями.Правом выдвигать соискателей обладают губернатор, областные парламентарии и фракции, а также региональная Общественная палата. При этом ни глава региона, ни ЛДПР, ни КПРФ, ни КПСС, ни «Справедливая Россия» не воспользовались этой возможностью.