В Юрьевце возможность привиться появится на следующей неделе.

Во время заседания Заксобрания Владимирской области, которое состоялось 21 мая, депутаты поинтересовались у замгубернатора Ольги Гребневой темой открытия в Юрьевце и Энергетике пунктов вакцинации от коронавируса.«Мы уже находимся в стадии закупки морозильников. Администрация Юрьевца предоставит помещение в своём здании. На следующей неделе планируем открыть там пункт вакцинации. Что касается Энергетика, то там он откроется во врачебной амбулатории», - ответила Ольга Гребнёва.Напомним, что во Владимире с 20 мая возле рынка Слобода мобильный пункт вакцинации от Covid-19.