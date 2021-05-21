21.05.2021

2021-05-21 20:40:04

Эпичную грозу и открытие мотосезона обсуждали владимирцы на этой неделе в соцсетях

Что интересного обсуждали на этой неделе в социальных сетях? Все лайки, комментарии и репосты изучила Мария Платанюк.



Грозовой фронт, открытие мотосезона, черепаха на трассе и спасение четвероногого друга. Самое яркое сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.



Эпичное - из вязниковского "Подслушано". Игорь Федотов делится кадрами грозы со штормовым ветром. Насколько непредсказуема и красива природа, доказывает и это видео.



Раннее утро и туман за Клязьмой. Хроника наступления грозы - и в "АлексАвтоЛайф".



Тему майских гроз продолжает и паблик "Подслушано в Гусе". Видео вечернего предгрозового неба бьёт рекорды просмотров.



Жара сменяется грозой - и в ковровском сообществе.



Как спасаетесь от зноя? Один из главных вопросов недели. Кто-то - как этот водитель. Не кабриолет, но всё же. А в муромском парке дети открыли сезон купания в фонтанах.



В Вязниках после дождей начал сползать грунт с дороги между Ефимьево и Дечинским. "Не провалилось бы в овраг", - встревожены пользователи. А это уже провал асфальта - также в Ефимьево.



Больную дорожную тему продолжает "Подслушано Судогда". Дорога у деревни Травинино разбита. Палки - чтобы метку было видно издалека.



Предупреждение от "АлексАвтоЛайф" - в Александрове возле вокзала нарезали глубоких квадратов под заплатки. Будьте осторожны! Но есть и позитив - на Двориковском шоссе полным ходом идут восстановительные работы. А это с трассы на Бакшеево. Тем, кто отвечает за эту дорогу - пламенный автопривет!.







Хотя всё познается в сравнении. Оцените дорогу в деревню Дубцы. Также "АлексАвтоЛайф" делится фото и видео аварии с участием автобуса и двух машин. Она произошла ранним утром около вокзала.



Недалеко от Петушков в кювет слетел грузовик. Кадры опубликованы в ковровском сообществе. У машины лопнуло переднее колесо.



А вот территория в ста метрах от Вокзальной площади в Александрове. "Вэлкам ту Александров сити!" - иронизируют пользователи.



Сетевую эстафету продолжает Гусь-Хрустальный. В "Подслушано в Гусе" - новая свалка прямо в черте города. По словам пользователей, "замаскировали" её на улице Севастопольской. "Сваливает обычно серый мусоровоз". А это уже территория возле городского озера. Здесь, пожалуй, точно вопросы к самим отдыхающим. Также гусевский паблик делится кадрами горящего магазина на жилучастке.



Байкеры из города Гусь-Хрустального и района под рёв моторов открыли мотосезон. По традиции - фото на мосту у озера и пробег.



Свою мотовесну владельцы мотоциклов решили украсить добрыми делами. И большим десантом высадились в детском доме в Дубасово.



А это уже застрявшая фура на улице Перегрузочной в Гусе. Большегруз вызволяли долго. Здесь же - прогулка ужа в местном парке "Сказка". Змеи тоже любят погреться на солнце.



А прямо сейчас - история из Александрова. Дорогу напротив автозаправки переходила... черепаха.



По словам автора поста Марии Антоновой, рептилию забрали прямо с трассы. Оказалось, редкая европейская болотная черепаха.



А ковровский спасатель Михаил Быков рассказал о спасении пса по улице Социалистической. Собака провалилась в подвал.



Бедолагу вытащили при помощи палки с верёвкой.



А далее - необычное видео из судогодского "Подслушано". Любители активного отдыха покоряют реку Судогда не на лодках или байдарках, а на спецдосках- сапбордах. Задача не из лёгких - плыть приходится стоя, держа в руках единственное весло.



В "Подслушано Судогда"- "Дедова гармонь". Проникновенное стихотворение о Великой Отечественной в исполнении одного из воспитанников образцового фольклорного театра "Судогодские потешки". Строки - посвящение защитникам Отечества.



И напоследок - удивительное фото из ковровского паблика. Скопа держит палку, на которой зайцем путешествует черный дрозд. Пользователей просят придумать подпись к снимку.



Ваших интересных фото и видео мы как обычно ждём по номеру вестийного вацапа. Всего доброго и до встречи!