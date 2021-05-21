21.05.2021

2021-05-21 21:50:04

Гороховецкое предприятие Полимар получило престижную региональную награду

Всё больше производителей региона становятся крупными экспортёрами своих товаров. Даже в сложный период пандемических ограничений сотрудничество с заграничными партнёрами не останавливалось. И даже подписывались новые контракты. Как, например, у гороховецкого предприятия "Полимар", который по итогам 2020 года стал одним из лучших экспортёров области. Как удалось добиться таких результатов?



Десятки рулонов и сотни километров в день. Если собрать всю полиэтиленовую плёнку, что выпускает Гороховецкое предприятие "Полимар" за год - её бы хватило чтобы обернуть земной шар. Так, в шутку, об объёмах рассказывает директор по производству Сергей Тараканов.



Сергей Тараканов, директор по производству ООО "Полимар": «Месячная выработка ориентировочно готовой продукции около 500-600 тонн в месяц. Ещё и на экспорт идёт. Основная доля у нас это, конечно, российские предприятия, причём большинство именно из-за узконаправленности».



А используют плёнку для упаковки стеклотары большинство стекольных заводов России и Казахстана. Начинали в 2009 году с одной такой машины. Сегодня на предприятии их уже четыре. Благодаря узкой специализации спрос постоянно растёт, а с ним и число новых партнёров. В 2019 году продукцией заинтересовались даже в Турции, но возникли трудности с оформлением договора. На помощь пришёл региональный Центр поддержки экспорта.



Дмитрий Меньшов, заместитель директора Центра поддержки экспорта Владимирской области: «Чтобы получить государственную поддержку, необходимо обратиться в Центр экспорта с заявкой. Она установленной формы, очень простая, заполняется буквально за полминуты. Но мы работаем все в рамках гражданско-правовых отношений. Мы заключаем соглашение и Центр экспорта на безвозмездной основе оказывает уже услугу».



И уже в прошлом году в Турцию удалось экспортировать более 250 тонн продукции "Полимара". Кстати, именно за такие достижения предприятие получило престижную награду регионального конкурса «Экспортер года Владимирской области-2020» в номинации "Прорыв года".



Александр Ремига, первый вице-губернатор Владимирской области: «В первую очередь это подсветка, это популяризация тех товаров, которые мы продвигаем с территории Владимирской области. Это самое важное. Плюс дать возможность тем компаниям, которые недостаточно известны как внутри России, так и за рубежом, дать им возможность подсветить свои возможности как во Владимирской области и Российской Федерации, и, конечно же, спозиционировать себя, как экспортно-ориентированную продукцию».



Обращение в Центр поддержки экспорта за помощью и участие в ежегодном конкурсе всегда приносит видимые результаты. Об этом свидетельствует и растущее число таких предприятий. К примеру, в этом году за звание лучших экспортёров боролись около 50 представителей малого и среднего бизнеса региона. А на будущий конкурс, который пройдёт по итогам 2021 года, в Центре поддержки экспорта прогнозируют ещё более жаркое соперничество.



Дмитрий Горкин, Александр Голубев, Александр Чунаев



«Вести-Владимир»