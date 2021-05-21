Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Владимиру Зеленскому от имени Виталия Кличко.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Владимиру Зеленскому от имени Виталия Кличко.Неожиданный звонок в половине первого ночи поступил к украинскому президенту от мэра Киева. В такое время должно быть что-то срочное – Зеленский без размышлений снял трубку. Лексус от лица Виталия Кличко заявил, что намерен написать заявление об уходе с поста. Несчастный "киевский мэр" жаловался на постоянные издевки и унижение на публике со стороны президента Украины."Виталий Кличко" заявил Владимиру Зеленскому, что устал терпеть такое хамское отношение к себе и намерен оставить должность. В ответ на это президент Украины удивился, что он его когда-то публично унижал. Также он отметил, что время для разговора выбрано неподходящее. Он предложил созвониться утром.Но "Виталий Кличко" был настойчив, и спросил, готов ли Зеленский принять его отставку. Украинский лидер настоятельно рекомендовал поговорить завтра и положил трубку."Вы меня публично пытаетесь унижать всячески. Завтра мы с вами встретимся, если вы не против. Просто я уже терпеть не могу. Вы согласитесь с моей отставкой? Чтобы мы по-дружески все-таки расстались", – сказал пранкер.Ранее пранкеры от лица экс-кандидато в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника позвонили руководителю "Национального фонда в поддержку демократии", деятельность которого ограничена в РФ.Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят после краж из госбюджета. Зеленский отметил, киевский градоначальник все время ищет встречи, пишет ему и приходит в офис "без готовности президента с ним встретиться".Виталий Кличко в своем "Телеграм" написал, что удивлен таким положением дел. Также он добавил, что при обысках у него "ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами". Также он говорил, что Зеленский давит на него.Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 20 мая отметил вторую годовщину своего президентского срока. В честь такого события он три часа разговаривал с журналистами и поведал, что Украина его мечты — без олигархов, без бедности и без войны.