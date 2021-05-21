Распределили два миллиарда рублей. Это дополнительная сумма, которую получила Владимирская область за счет роста налоговых поступлений. Большую часть сверхплановых доходов обеспечило

Распределили два миллиарда рублей. Это дополнительная сумма, которую получила Владимирская область за счет роста налоговых поступлений. Большую часть сверхплановых доходов обеспечило одно из предприятий региона, где производят вакцину от коронавируса. К повышению налоговых поступлений, в том числе, привели меры поддержки бизнеса, разработанные депутатами фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании. Деньги пойдут в районы на ремонт