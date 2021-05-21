Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух женщин - 94 и 63 лет.

В Костромской области на 21 мая зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Вылечились от недуга - 24 человека.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух женщин - 94 и 63 лет.Согласно статистике, положительный тест на ковил пришёл 14 костромичам. Пять жителей заболели в Галиче. Три – в Шарье. По два инфицированных выявлено в Волгореченске, Нерехте, Антропово и Буйском районе. По одному – в Кологривском и Сусанинском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 21198 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18956 пациентов, что составляет более 89% от общей массы. В стационарах лежит 301 житель, из них 189 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1590 заболевших.На 21 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 65391 человек.