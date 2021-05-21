Заявители проживают во всех 85 регионах России и 132 странах мира.

Заявители проживают во всех 85 регионах России и 132 странах мира.Четвертый сезон конкурса "Лидеры России" разделен на восемь треков. В дополнение к направлениям «Наука» и «Здравоохранение» запущены треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также направления «Студенты» и «Международный» для желающих работать в нашей стране иностранцев.Лидером стал трек "Бизнес и промышленность" – 57,5 тысячи заявок. На втором месте "Государственное управление", на третьем – "Информационные технологии".Заявки на конкурс поступили из 132 стран мира. Наибольшую активность проявили граждане стран СНГ, а также Латвии и Германии."У нас завершилась подача заявок на все треки кроме «Международного». Решение о его запуске принималось позже, поэтому было решено дать людям больше времени для подачи заявок», – сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.По его словам, иностранцы могли участвовать в конкурсе начиная со второго сезона, но им было намного сложнее сдавать тесты. В этом году они могут проявить себя в треке "Международный", отметил Кириенко. Он напомнил, что финалисты получат вид на жительство, победители – гражданство РФ по ускоренной процедуре.Также первый замруководителя АП сообщил о решении Наблюдательного совета конкурса ввести специальный трек "Развитие". Он доступен для всех. По словам Кириенко, тесты, задания и инструменты проверки в новом направлении соответствуют конкурсным критериям.Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал о еще одном нововведении – проекте "Битва сезонов". В нем могут принять участие все финалисты и полуфиналисты прошлых лет.Конкурс "Лидеры России" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". За несколько сезонов высокие должности получили более 270 человек. Некоторые из них стали заместителями федеральных министров.