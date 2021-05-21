На Крайнем месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел прорыв промыслового трубопровода, передает . В результате ЧП в окружающую среду разлилась нефтесодержащая ..

На Крайнем месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел прорыв промыслового трубопровода, передает . В результате ЧП в окружающую среду разлилась нефтесодержащая жидкость.Теперь произошедшее предстоит проверить прокуратуре. Известна компания, которая занимается разработкой месторождения. Это АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".