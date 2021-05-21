Злоумышленник, являясь работником автомойки и имея доступ к транспортному средству клиента, сел за руль автомобиля и совершил незаконную поездку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали 31-летнего приезжего, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.Установлено, что 33-летний мужчина оставил автомобиль марки «Рендж Ровер» на автомойке на Краснодарской улице, передав ключи сотрудникам для оказания ими необходимых услуг. Вернувшись через некоторое время, потерпевший не обнаружил иномарку и обратился в правоохранительные органы.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего мужчину. Как выяснилось, злоумышленник, являясь работником организации и имея доступ к транспортному средству, сел за руль автомобиля и совершил поездку. Затем мужчина оставил машину на проезжей части улицы Сущевский Вал и ушел в неизвестном направлении. Иномарка обнаружена полицейскими и возвращена законному владельцу.Дознанием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18