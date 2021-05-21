Пресс-служба партии Петра Порошенко Европейская солидарность прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о его предшественнике.

Пресс-служба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о его предшественнике.В четверг, 20 мая, состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная второй годовщине его вступления в должность президента Украины. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства заявил, что его приход к власти – уже приговор для Петра Порошенко. Мол, пятого президента страны настигнет карма за плохие поступки.Пресс-служба партии Порошено быстро отреагировала на слова Зеленского, отметив, что дилетантизм и компетентность действующего украинского лидера являются приговором стране. По мнению сторонников экс-президента Незалежной, действующему главе государства пора нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность, а не перекладывать ее на предшественников.Также пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что Зеленский виноват в том, что на Украине от ковида умерли 50 тысяч человек. К тому же, как сообщили в партии, власти страны скрывают реальное количество скончавшихся от коронавируса. Якобы оно в три раза больше.Напомним, ранее Владимир Зеленский , что Украина не находится в приоритете у стран Евросоюза с точки зрения очереди на поставку вакцин от коронавируса. Президент страны сообщил о подписанных контрактах на 47 миллионов доз вакцин.