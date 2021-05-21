Всех призёров ждут ценные подарки, а работа победителя представит Москву в федеральном туре...

Московский отборочный тур конкурса проводился в этом году дистанционно, но, тем не менее, ребята активно присылали фотографии работ и поделок правоохранительной тематики.Члены жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, выбрали трех победителей из 53 работ, поступивших на конкурс.3 место получила работа 7-летней Полины Полянской. Полина подготовила рисунок «Герой нашего времени», изобразив работу сотрудника полиции.2 место члены комиссии присудили работе 9-летней Лили Халиковой. Она подготовила работу из картона с названием «Ты водитель – не спеши!».1 место заняла работа братьев Фассаловых. 7-летний Архип и 11-летний Арсений сделали из картона и пластичной замши фигуру сотрудника полиции, назвав свою работу «Степан-генерал».Всех призёров ждут ценные подарки, а работа победителя представит Москву в федеральном туре.Победителей Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа» определит жюри МВД России в преддверии Международного дня защиты детей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве