За несоставление протокола об административном правонарушении мужчина предложил инспектору ДПС денежные средства...

Инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗелАО задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки.Инспекторами ДПС Зеленограда на Заводской улице для проверки документов был остановлен автомобиль «Лада» под управлением 41-летнего жителя Московской области. Водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. За несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», мужчина предложил инспектору ДПС денежные средства в размере 40 тысяч рублей, после чего был задержан. Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим, привлекался к административной ответственности.Следственными органами принято процессуальное решение.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31