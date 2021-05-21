Руководство Гороховецкой ЦРБ подсчитывает стоимость ремонта кровли, которую частично снесло во время урагана. Повреждения здания стационара осмотрела врио зам. губернатора Ольга Гребнева.

Руководство Гороховецкой ЦРБ подсчитывает стоимость ремонта кровли, которую частично снесло во время урагана. Повреждения здания стационара осмотрела врио зам. губернатора Ольга Гребнева. Ольга Гребнёва, врио зам. губернатора области В настоящее время руководство больницы готовит проектно-сметную документацию по определению стоимости ремонта кровли. Как только эта работа будет завершена, администрация Владимирской области выделит средства для скорейшего устранения