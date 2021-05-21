Президент России Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Глава государства заявил, что ситуация с ценами на продукты обостряется. По его словам, последние месяцы в России колеблется стоимость социально значимых товаров. Владимир Путин объяснил это нестабильным положением на мировых рынках.Президент также отметил, что российскую инициативу по сдерживанию цен на продукты уже поддержали его коллеги. К примеру, Евразийская экономическая комиссия недавно приняла ряд мер по консолидации ценовой политики стран, входящих в совет, на рынке сахара.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал жадность торговых сетей и производителей . Он заверил, что у правительства есть достаточно инструментов для того, чтобы помешать им наживаться на простых гражданах.Отметим, что за последнюю неделю . Так, больше всего подорожали белокочанная капуста, картофель и морковь. Также изменились ценники на рыбу и мясо. Одновременно с этим в магазинах снизилась стоимость куриных яиц, помидоров и огурцов.О подорожании товаров всерьез заговорили в конце прошлого года. Во время пресс-конференции Владимир Путин обвинил российских производителей в том, что они пытаются подтягивать цены на продукты до общемировых. "Это меня задело", – политик.