Граждане Украины считают лучшим президентом страны Леонида Кучму, Владимир Зеленский в рейтинге занял лишь второе место.

Граждане Украины считают лучшим президентом страны Леонида Кучму, Владимир Зеленский в рейтинге занял лишь второе место.Ровно два года назад в здании Верховной рады Украины состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского. Молодой политик принял присягу в качестве главы государства.Украинцы возлагали большие надежды на бывшего комика. Люди думали, что новоизбранный президент с горящими глазами сможет в короткие сроки решить наиболее тяжелые проблемы страны, среди которых падение экономики, а также кризис на Донбассе.Сейчас можно сделать промежуточные выводы касательно успехов Зеленского на политическом поприще. По многим параметрам глава Незалежной разочаровал своих избирателей.Подтверждением этому служит тот факт, что в ходе опроса социологической группы "Рейтинг" украинцы сошлись во мнении, что лучшим президентом Украины является Леонид Кучма. в данном рейтинге занял лишь вторую строчку.Стоит отметить, что самым худшим президентом Украины оказался Виктор Ющенко. занял лидирующее место по другому параметру. Действующий президент обладает самым высоким рейтингом доверия.Сообщается, что в опросе приняли участие несколько тысяч человек. Граждане давали ответы по телефону.