«Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут во всех

«Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут во всех субъектах РФ, а также в 79 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 58 странах мира. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2021 в более 5,5 тыс. ППЭ будет задействовано свыше 134 тыс. камер. Система видеонаблюдения, организованная «Ростелекомом» на базе защищенных оптических каналов связи, полностью готова к проведению ЕГЭ и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11), которые в этом году пройдут с 25 мая по 15 сентября. Камеры «Ростелекома» установлены в свыше