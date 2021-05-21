Больница работает в штатном режиме.

Заместитель губернатора Владимирской области Ольга Гребнёва, руководитель департамента здравоохранения Александр Жестков и глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов осмотрели повреждения кровли на здании круглосуточного стационара Гороховецкой ЦРБ. Напомним, что крышу в минувшие выходные снёс ураганный ветер.«В ЦРБ определяют стоимость ремонта здания. После завершения работы над проектом, администрация региона выделит деньги на восстановление кровли», - сообщили в пресс-службе Белого дома.В повреждённом месте уже возведена временная стропильная конструкция, которая оберегает медучреждение от осадков. Во время урагана были задействованы резервные источники электроэнергии.Ремонтники уже восстановили работу систем электро- и водоснабжения, интернета и телефонной связи. Территория поликлиники расчищена от упавших деревьев, а пути движения и эвакуации освобождены от завалов.«Больница работает в штатном режиме. В полном объёме оказывается плановая и экстренная помощь», – подчеркнул главврач поликлиники Василий Бондаренко.Гороховецкая центральная районная больница обслуживает более 20,6 тысяч человек.В ней трудится 334 человека, в том числе 40 врачей и 125 средних медицинских работников.Поликлиника рассчитана на 600 посещений в день, в ней ведётся приём пациентов по 16 специальностям. В поликлинике развернуты 16 стационарозамещающих коек дневного пребывания и 5 коек стационара на дому.Стационар рассчитан на 109 круглосуточных коек и 9 коек дневного пребывания.