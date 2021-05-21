Марафон стал первым масштабным мероприятием Российского общества Знание в рамках объявленной президентом перезагрузки.

Марафон стал первым масштабным мероприятием Российского общества "Знание" в рамках объявленной президентом перезагрузки.Просветительский марафон "Новое знание" начал свою работу только вчера и уже вызвал огромный резонанс в обществе, благодаря интересным спикерам, обладающим самыми актуальными знаниями о достижениях в России и мире.Для многочисленной аудитории марафона были организованы две дискуссионные площадки, на которых выступили такие выдающиеся личности, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый замглавы АП СергейКириенко, основатель корпорации Space X Илон Маск, сооснователькомпании Apple Computer Стив Возняк, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Mail.Ru Борис Добродеев, народный артист Николай Цискаридзе, худрукТеатра Олега Табакова Владимир Машков и другие известные общественно-политические деятели.В своих выступлениях спикеры с разных сторон затронули самые актуальные темы: вопросы экологии, образования, госуправления,научных исследований, отдельно поговорили о проблеме сохранения исторической правды и многих других важных на сегодня темах.Целью марафона является активизация просветительской работе в России, повышение уровня отечественных проектов в самых разных сферах, а также приближение к ним каждого члена нашего общества. Организаторы надеются, что это мероприятие станет толчком для активного саморазвития россиян, а также поможет простым людям понять, как важен для успеха широкий кругозор и способность не только получать, он и применять на практике новые знания.За прошедшие два дня трансляции марафона посмотрели более 12 миллионов пользователей. Записи выступлений спикеров доступны для зрителей на официальном портале Российского общества "Знание".