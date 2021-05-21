21.05.2021

2021-05-21 14:50:04

В Гусь-Хрустальном мать избивала сына выбивалкой для ковров

В Гусь-Хрустальном прокуратура завела уголовное дело на мать, систематически избивавшую своего сына.



38-летняя жительница районного центра «воспитывала» 12-летнего ребенка с помощью выбивалки для ковров и куска металлопластиковой трубы. За любую провинность сын получал побои, от которых образовались многочисленные раны. Мать не сочла нужным лечить ребенка, раны воспалились, в кровь попала инфекция.



Также родительница ограничивала ребенка в передвижении по квартире, в еде и пользовании ванной.



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